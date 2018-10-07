GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 11:43

Kışın vazgeçilmezi boza, raflarda yerini aldı

Zengin besin değeri ve tadıyla bağışıklık sisteminin dostu olan bozanın satışları havaların soğumasıyla birlikte yeniden canlandı.

Kışın vazgeçilmezi boza, raflarda yerini aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Zengin besin değeri ve tadıyla bağışıklık sisteminin dostu olan bozanın satışları havaların soğumasıyla birlikte yeniden canlandı.

Tarihçesi 8 bin yıl öncesine dayanan bozanın faydaları saymakla bitmiyor. Mısır veya bulgurla hazırlanan geleneksel bir Türk içeceği olan boza, içinde onlarca vitamin barındırıyor. Hem kronik hem de mevsimsel hastalıklara karşı güçlü bir korunma kalkanı sağlayan boza, soğuk havalarda genç-yaşlı pek çok insana şifa oluyor. Eskişehir’in simgesel kuruluşlarından olan Karakedi Bozacısı çalışanlarından Necati Aslan, bozanın faydalarının saymakla bitmeyeceğini ifade etti. Aslan, “Başta probiyotik özelliği, lohusa hanımlar için süt yapıcı özelliği var. Vitamin deposu; A vitamini, B vitamini, ekşimesinden dolayı C vitamini, fosfor, demir, kalsiyum içerir. Kış aylarında soğuk algınlıklarından, gripten, nezleden korur. Koruyucu içermediği için bozamızın özelliği bu” dedi.

“Özü olan bakliyatların hepsinden boza yapılır”

Boza yapımında çeşitli bakliyatların kullanıldığını ifade eden Aslan, “Biz mısırı tercih ediyoruz boza yapımında. Onun haricinde buğdaydan, darıdan, nohuttan, pirinçten, bulgurdan yani özü olan bakliyatların hepsinden boza yapılır. Eskişehir ve İç Anadolu bölgesinin yerli mısırlarından yapıyoruz. GDO’suz mısırlardan yapıyoruz. Özellikle üreticilerimizi özenle seçiyoruz” diyerek vatandaşların bozayı rahatlıkla tüketebileceklerini iletti.

“Bir ürün pakete giriyorsa o üründe muhakkak kimyasal vardır”

Genç nesillerin boza kültürüne yabancı kaldığını söyleyen Necati Aslan, “Bozayı tüketmelerini öneriyorum. ‘Neden?’ derseniz, diğer içeceklerden çok faydalı. Gazlı içeceklere nazaran bizim bozamız bir hayli faydalı. Grip olan, nezle olan, öksürüğü olan gençlerin bozayı tüketmelerini öneriyorum. Bir ürün pakete, ambalaja giriyorsa o üründe muhakkak kimyasal vardır. Bizim ürünümüzde kimyasal kesinlikle olmadı, olmayacak da. Bizim ürünümüz doğal bir üründür. Evde yapmış olduğumuz, annemizin yapmış olduğu yoğurt nasıl doğalsa bizim bozamız da o kadar doğal” şeklinde konuştu.

“Bu mesleğe, diğer mesleklere göre pek rağbet gösterilmiyor”

Günümüz sorunlarından olan çırak yetiştirememe konusuna da değinen Aslan, “Bu sektör dar bir sektör. Üretim aşamasından bugüne gelişi meşakkatli bir meslek. O yüzden günümüz Türkiye’sinde zaten usta çırak ilişkileri kısıtlı, artık çırak ilişkisi pek kalmadı diyebiliriz. Bu her sektörde aynı. Bizim boza sektöründe olduğu gibi diğer sektörlerde de maalesef kalifiye eleman yetişmiyor. Gençleri çalıştırmak istiyoruz; gençler iki ay çalışıyorlar, üçüncü ay bırakıp gidiyorlar. Bu mesleğe diğer mesleklere göre pek rağbet gösterilmiyor. Eskiden çıraklık, kalfalık, ustalık ilişkileri vardı, şimdi o günümüzde kalmadı maalesef kaybolmak üzere. Gelecek nesillere mesleği aktarabilecek gençler artık bu işlere yönelmiyorlar. Kolay para kazanmanın yollarını arıyorlar. Maalesef bu sektörde kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz” diye konuştu.

Bozanın bardağı 2.50 TL’den kilosu ise 10 TL’den satışa sunuluyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku