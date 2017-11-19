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19 Kasım 2017 Pazar 15:04

Kişisel Gelişim Uzmanı Saygın’dan Etkili iletişim semineri

Tatbikat İlköğretim Okulu Müdürlüğü ’nün düzenlediği ’’Etkili İletişim’’ semineri öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci-yazar Oğuz Saygın’ın katıldığı seminer çok samimi...

Kişisel Gelişim Uzmanı Saygın'dan Etkili iletişim semineri
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Tatbikat İlköğretim Okulu Müdürlüğü ’nün düzenlediği ’’Etkili İletişim’’ semineri öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci-yazar Oğuz Saygın’ın katıldığı seminer çok samimi ve verimli geçti. Özellikle öğrencilerle birlikte yapılan uygulamalı davranış ve öğretme etkinliği veliler tarafından çok beğenildi. Okul müdür vekili Şerafettin Macit bu tür etkinliklerin eğitim öğretim için çok faydalı olduğunu ve böyle etkinliklerin öğretmen-veli-öğrenci iletişimi açısından çok yararlı olduğunu belirterek buna benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Programa katılan Oğuz Saygın da, hafta sonunda tatilini böyle etkinliğe gelerek değerlendiren velilere teşekkür etti.

Kitaplarını da imzalayan Oğuz Saygın ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.

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