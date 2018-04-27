“Kitabımızı gördüklerinde ‘İYİ Parti kitap çıkarmış’ diyorlar”

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi kitaplarının yazarı Bekir Manav, kitaplarında kullandığı Kayı damgasının İYİ Parti logosuyla aynı olması nedeniyle olumsuz yorumlar aldığını ve tarihin yanlış bilindiğini belirterek, "İYİ Parti reklam yapıyor, İYİ Parti kitap çıkarmış gibi yanlış beyanatlarda bulunuyorlar, yanlış yönleniyorlar" dedi.

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi kitaplarının yazarı Bekir Manav, kitaplarında kullandığı Kayı damgasının İYİ Parti logosuyla aynı olması nedeniyle olumsuz yorumlar aldığını ve tarihin yanlış bilindiğini belirterek, "İYİ Parti reklam yapıyor, İYİ Parti kitap çıkarmış gibi yanlış beyanatlarda bulunuyorlar, yanlış yönleniyorlar" dedi.

Afyonkarahisar Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle imza gününde bir araya gelen “Kayı Beyi Ertuğrul Gazi, Kayı Beyi Osman Gazi” kitaplarının yazarı Bekir Manav, 2 yıl önce yazdığı Kayı Boyu Ertuğrul kitabının kapağında kullandığı Kayı Boyu’nun damgasının İYİ Parti’nin amblemi ile aynı olması nedeniyle olumsuz yorumlar aldığını söyledi. Kitabın parti tanıtımı gibi algılandığının bunun tarihin yeteri kadar iyi bilinmemesinden kaynaklandığını belirten Manav, kitabın üzerinde bulunan logonun hiçbir siyasi partiye ait çalışma olmadığını, bin yıllık Kayı Boyu’nun damgası olduğunu vurguladı.

Tarihi figür ve kişileri özellikle yeni neslin tanımadığını belirten yazar Bekir Manav, “Afyon’dayız, Afyon Kitap Fuarı’ndayız, güzel bir atmosfer var. Ben kitapların medeniyetin aynası oldu düşüncesinde bir insanım. Nasıl ki aynaya baktığımızda kendimizi görürsek, kitaplara baktığımızda medeniyetimizi görmemiz gerektiğine inanan bir insanım. Tarihimizi, aslımızı, özümüzü, neslimizi bilmemiz gerektiğine inanan bir insanım. Bu anlamda kitaplar çıkartıyoruz. Kitaplarımızdan tarihi şahsiyetleri, özümüzü, Osmanlı’yı ve bunların kurucularını tanımak ve tanıtmak anlamıyla kitaplar çıkardık. Bu anlamda Ertuğrul Gazi kitabımızı çıkardık. Tarihi olarak kişiliklerimizi tanıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum, çünkü tanımıyoruz. Özellikle yeni neslimiz tanımıyor” diye konuştu.

“Bin yıllık tarihimiz hiçbir siyasi partiye mal edilemez”

Kitapların üzerinde bulanan logonun hiçbir siyasiye partiye ait bir çalışma olmadığını belirten Bekir Manav, “Kitaplarımızın üzerinde Kayı Boyu’nun damgasını kullanıyoruz, ancak bugün neslimiz, çoğu okuyucumuz, bu damganın, bu işaretin ve şeklin ne olduğunu maalesef bilmemektedirler. Bizim kitaplarımızın üzerinde bulanan bu logo hiçbir siyasi partiye ait bir çalışma değildir. Bin sene önce Divanü Lugati’t Türk’te Kaşgarlı Mahmut’un bin yıllık Kayı Boyu’nun damgasıdır. Aynı zamanda görüntü itibariyle Latince ıyı, iyi gibi okunsa da buradaki şekil silah figürlerinden oluşur. Ok yaya çekilmiş ve ok şekli Osmanlı’yı kuran Kayıların damgası yan, bayrağıdır. Bin yıllık tarihimiz bin senelik sadece Kaşgarlı değil, Yazıcıoğlu tarihlerinde de şekliyle birlikte açıkça verilmektedir. Biz bu tarihimizi kimseye kaptırma düşüncesinde değiliz. Hiçbir siyasi partiye mal edilemez. Edilmemelidir” dedi.

“Kitabımızı gördüklerinde ‘İYİ Parti kitap çıkarmış’ diyorlar”

Yazar Bekir Manav şunları söyledi:

“Bugün tarihimizi bilmemenin vermiş olduğu bir zaaf ile okuyucularımız, kitaplarımızı gördüklerinde ‘İYİ Parti reklam yapıyor, İYİ Parti kitap çıkarmış’ gibi yanlış beyanatlarda bulunuyorlar, yanlış yönleniyorlar. Bilenler bilir görmüş olduğumuz bu damga, şekil ve logo Osmanlılara ait Kayı’lara aittir. Osman Gazi 1299 yılında Bilecik Kalesi’ni bu damganın, bu bayrağın gölgesinde fethetti. 18 sene Kayıların beyliğini yaptı. Biz aslımızı tanımazsak, neslimiz tanıyamazsak, ecdadımız ve onların kullanmış olduğu simgeleri, bayrağı, logoyu, damgayı tanımazsak geleceğimize yön veremeyiz. Görmüş olduğunuz şekil tamamen Türk dünyasına aittir, Kayı’lara aittir, bizim özümüzdür, kültürümüzdür. Bir siyasi partinin amblemine benzedi diye, tarihimizden, kitaplarımızdan, bayrağımızdan, damgamızdan ve vazgeçecek değiliz.”