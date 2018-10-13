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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:23

Kiviler dalında satıldı

Ordu’da kivi hasadına haftalar kala kiviler dalında satıldı.Birçok çiftçi için önemli bir ek gelir olan kivi, dalında 3,50 TL satılarak üreticilerin yüzünü güldürüyor.Kabadüz ilçesinin en büyük kivi bahçelerinden birisine sahip olan...

Kiviler dalında satıldı
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Ordu’da kivi hasadına haftalar kala kiviler dalında satıldı.

Birçok çiftçi için önemli bir ek gelir olan kivi, dalında 3,50 TL satılarak üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Kabadüz ilçesinin en büyük kivi bahçelerinden birisine sahip olan Süleyman Bıyık, kivi hasadına haftalar kala dalında kivinin sözünü verdiğini söyledi.

Son aylarda uzun süreli yağışların kivi gelişimini önemli derecede etkilediğini dile getiren Bıyık, “Bu yıl kivinin kalitesi geçtiğimiz yıllara göre çok daha iyi. Şimdiden kiviyi dalında sattım” dedi.

Bıyık, kivi yetiştirmekten mutlu olduğunu, bu işi yapmak isteyen herkese de tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.
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