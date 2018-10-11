Kız çocuklarının ’rol modeli’ 15 Temmuz gazisi oldu

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, koruma ve bakım altında olan çocuklarla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önünde açılan ateş sonucu yaralanan 15 Temmuz gazisi İsmet Erdoğan’ı bir araya getirdi.Koruma ve bakım altında...

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, koruma ve bakım altında olan çocuklarla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önünde açılan ateş sonucu yaralanan 15 Temmuz gazisi İsmet Erdoğan’ı bir araya getirdi.

Koruma ve bakım altında bulunan çocukların kişiliklerinin oluşum evrelerinde onlara rol model alabilecekleri kişilerle tanışma imkanı sağlamayı amaçlayan ‘Rol Model Söyleşiler’ aralıksız devam ediyor. Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa çocuklara konuşma yapmak üzere 15 Temmuz gazisi İsmet Erdoğan katıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önünde açılan ateş sonucu gazi olan Erdoğan, “O gün yaşadıklarımızı 2,5 sene sonrasında genç kardeşlerimizle paylaşıyor olmamam beni mutlu ediyor. Umarım geçmişten geleceğe aktarılabilecek çok önemli yaşanmışlıklar olabilir. Bu da yeni nesillerde yıllarca kalabilir. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun biz o gün bu milletin birleştiğini gördük. Zor zamanlarda yaşlımız, erkeğimiz, kızımız birleşmeyi biliyoruz” dedi.

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ise, “Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için fiziksel şartlarımızı her geçen gün iyileştirdiğimiz, güzelleştirdiğimiz gibi, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması, iyi insan ilişkileri kurabilmeleri, vicdanlı, olumlu, sevecen bireyler olmaları için de çalışıyoruz. Bu amaçla yürüttüğümüz faaliyetlerden biri olan söyleşilerimizdir. Dünya Kız Çocukları Günü’nde kızlarımızla 15 Temmuz gazisi İsmet Erdoğan’ı bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.