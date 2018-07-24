Kızılay kurban fiyatını açıkladı

Kızılay, yaklaşan bayram öncesinde kurban fiyatını yurt içinde 750, yurt dışında ise 590 lira olarak açıkladı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "3 milyon 800 bin insana kurbanlarımız ulaşmış olacak’’ dedi.

Kızılay, yaklaşan bayram öncesinde kurban fiyatını yurt içinde 750, yurt dışında ise 590 lira olarak açıkladı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "3 milyon 800 bin insana kurbanlarımız ulaşmış olacak’’ dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kurban bereketi yıl boyu sürsün’’ sloganıyla yürütülen ’Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası’nı Taksim’de bulunan bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı. Vekaletle kurban kesimi organizasyonunun yaklaşık 40 ülkeye ulaşacağını belirten Başkan Kınık, ’Kızılayımızın vekaletle kurban organizasyonu bu sene yaklaşık 40 ülke ve yurt içinde gerçekleşecek. Yurt içinde ve yurt dışında 170 bin hisse kurban kesimi planlıyoruz. Yurt içindeki bedelimiz 750 lira, yurt dışındaki bedeli ise 590 lira olarak gerçekleşecek’’ ifadelerini kullandı.

3 milyon 800 bin insana ulaşacaklarını vurgulayan Kınık, "Vekaletlerini Kızılay’a vermek isteyen vatandaşlarımız, internet sitemizden ya da 168 numaralı çağrı merkezimizden telefonla arayarak ya da bankalara ya da PTT’ye giderek bağış yapmak istediklerini söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler. Yurt içindeki 168 şube ve 125 temsilciliğimize başvurarak kurban vekaletlerini verebilirler. Bütün bu organizasyonlar Diyanet İşleri Bakanlığımızın tavsiyesi doğrultusunda, öngördüğü kurallarla gerçekleşiyor. Hayvanların seçimi, kesimi, Tarım Bakanlığımızın ve veteriner hekimlerimizin gözetiminde, kontrolünde ve standardında gerçekleşiyor. Ardından kurbanlarımızı konserve haline getiriyoruz ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlıyoruz. Bu sene yaklaşık 3 milyon 800 bin insana kurbanlarımız ulaşmış olacak" şeklinde konuştu.