Kızılcahamam’da Azerbaycan rüzgarı

Kızılcahamam Belediyesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin girişimleriyle “Azerbaycan Kültür Günü” etkinliği düzenlendi.

Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve eşi, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve eşi, kamu kurum müdürleri, siyasi parti yöneticileri, STK başkanları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Programın başında her iki devletin milli marşları söylendi, daha sonra açılış konuşmasına yapmak üzere kürsüye gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, “Azerbaycan - Türkiye birlikte üzülen, birlikte sevinen, gerekirse birlikte savaşan, bir elmanın iki yarısı gibi olan iki devlet bir millettir. Bu kardeşliği anlatmak ve pekiştirmek adına Azerbaycan Büyükelçiliği ve Kızılcahamam Belediyesi olarak ortak hazırladığımız Azerbaycan Kültür Günü etkinliğimize hoş geldiniz” dedi.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağının dünyada eşi benzeri görülmemiş çok özel bir bağ olduğuna değinen Güney, “Azerbaycan Türkiye kardeşliği bugüne dayalı değil, 1915 yılında Ermenilerin Azerbaycan’da katliam yaptığı sürede Kafkas İslam Ordusu Bakü’ye gitti ve oradaki kardeşlerini kurtardı. O kardeşlik şu an Azerbaycan’da Türk şehitliği ile anılıyor. Daha sonra Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk’ün Azerbaycan’dan hem asker gücü olarak hem maddi olarak istediği yardımlar vardır. Atatürk 1924 yılında Azerbaycan’a yazdığı mektupta, ‘Kurtuluş Savaşı’nı kazandık, destekleriniz için teşekkür ederiz. Bizim size borcumuz ne kadardır?’ der. Bunun üzerine gelen resmi mektupta, “Kardeşin kardeşe borcu olmaz” cevabını alır. İşte iki ülkenin kardeşliği bu kadar güzel, bu kadar hassastır” diye konuştu.

Programda konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim; Kızılcahamam’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Burada gerçekleştirilen organizasyon kardeşliğimizi pekiştirmiştir bu yüzden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda Güney, etkinliğe destek veren ve sanatını sergileyen sanatçılarla Hazar İbrahim’e hediye ve çiçek takdiminde bulundu.