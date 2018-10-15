KKTC Dışişleri Bakanı Özersay Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetine icabetle 15-17 Ekim 2018 tarihlerinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetine icabetle 15-17 Ekim 2018 tarihlerinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın ziyareti vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak ve ayrıca Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Ziyaret sırasında ayrıca Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Özersay’ın, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenecek “Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset” konulu sempozyumun açılışına birlikte katılacağı belirtildi.