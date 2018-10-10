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10 Ekim 2018 Çarşamba 20:35

KKTC eski başbakanının aracına haciz geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün, ayrıldığı eşine verdiği boşanma taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle açılan dava sonucu aracına el konuldu.

KKTC eski başbakanının aracına haciz geldi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün, ayrıldığı eşine verdiği boşanma taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle açılan dava sonucu aracına el konuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Başbakanı ve ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, ayrıldığı Hatice Dilek Karakuzu’ya boşanma taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle yeniden mahkeme verildi. Özgürgün’ün aracına mahkeme kararıyla haciz konulduğu öğrenildi.

Girne Kaza Mahkemesindeki davaya eski Başbakan Hüseyin Özgürgün katılmazken, eski eşi Hatice Dilek Karakuzu ve avukatları katıldı. Karakuzu’nun avukatlığını yapan Boysan Boyra mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz daha önce bir boşanma gerçekleşmişti, o boşanma davasında da sayın Hüseyin Özgürgün’ün 250 bin sterlin parayı eski eşi Hatice Dilek Karakuzu ya ödemesi emredilmişti. O meblağ ödenmediği için bu dava açıldı" ifadelerini kullandı.

Boyra, hileli mal devri sebebiyle müvekkilinin davada hazır bulunduğunu, aynı konuya ilişkin olarak davada bir banka müdürünün hesaplarla ilgili bilgi vermek üzere çağrıldığını belirtti. Boyra, “Ancak karşı taraftan bize bir uzlaşma önerisi geldi bizde bu öneriye sıcak baktık öneri ışığında hükümlü borcunu kısa bir sürede ödediği takdirde bu davanın bir hükmü kalmayacaktır" dedi.

Boyra uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde davanın devam edeceğini belirtti. Girne Kaza Mahkemesi davayı tarafların önerisi doğrultusunda 19 Ekim’e erteledi. Davalılar kendi aralarında anlaşamadıkları takdirde nihai kararın mahkeme tarafından hüküm verileceği öğrenildi.
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