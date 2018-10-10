GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:01

KKTC Meclis Başkanı Vekili Töre: “Biz Kıbrıslı Türkler Türk milletinin bir parçasıyız”

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Ankara Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan bir heyeti kabul etti, Töre ziyaret esnasında, “Biz Kıbrıslı Türkler Türk milletinin bir parçasıyız” dedi.

KKTC Meclis Başkanı Vekili Töre: 'Biz Kıbrıslı Türkler Türk milletinin bir parçasıyız”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Ankara Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan bir heyeti kabul etti, Töre ziyaret esnasında, “Biz Kıbrıslı Türkler Türk milletinin bir parçasıyız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ankara Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan bir heyeti kabul etti. Ziyaret esnasında konuşan Töre, muharip gazileri ve şehit ailelerini 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan 44 yıl sonra Kıbrıs’ta görmenin kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Sizleri ziyaretçi değil, canlarımızla, kanlarımızla vatan yaptığımız bu topraklarda ev sahibi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Töre, Türk ordusunun Kıbrıs’taki varlığının Kıbrıs Türk halkının "tapusu" olduğunu belirterek, tek güvencelerinin Türkiye olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından konuk heyete, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın yemini ile Mücahitler Marşı ve Mehter Marşı’nın yer aldığı tablolar takdim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku