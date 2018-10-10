KKTC Meclis Başkanı Vekili Töre: “Biz Kıbrıslı Türkler Türk milletinin bir parçasıyız”

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Ankara Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan bir heyeti kabul etti, Töre ziyaret esnasında, “Biz Kıbrıslı Türkler Türk milletinin bir parçasıyız” dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Ankara Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan bir heyeti kabul etti, Töre ziyaret esnasında, “Biz Kıbrıslı Türkler Türk milletinin bir parçasıyız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ankara Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan bir heyeti kabul etti. Ziyaret esnasında konuşan Töre, muharip gazileri ve şehit ailelerini 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan 44 yıl sonra Kıbrıs’ta görmenin kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Sizleri ziyaretçi değil, canlarımızla, kanlarımızla vatan yaptığımız bu topraklarda ev sahibi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Töre, Türk ordusunun Kıbrıs’taki varlığının Kıbrıs Türk halkının "tapusu" olduğunu belirterek, tek güvencelerinin Türkiye olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından konuk heyete, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın yemini ile Mücahitler Marşı ve Mehter Marşı’nın yer aldığı tablolar takdim edildi.