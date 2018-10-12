KKTC’de dolu sürprizi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öğleden sonra aniden bastıran dolu ve şiddetli yağış, Girne ve Lefkoşa çevresinde etkili olmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öğleden sonra aniden bastıran dolu ve şiddetli yağış, Girne ve Lefkoşa çevresinde etkili olmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğleden sonra başlayan dolu ve yağmur başkent Lefkoşa ile Girne çevresinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış Girne’nin doğu sahil bölgesinde elektrik trafosunu devirdi. Devrilen orta gerilim elektrik şebekesine ait trafo özelikle Girne’nin Esentepe Bahçeli köyü bölgelerinde kesintiye neden oldu. KKTC’deki olumsuz havanın pazar gününe kadar süreceği öğrenildi.