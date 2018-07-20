KKTC’de ’Şafak Nöbeti’ coşkuyla kutlandı

KKTC’de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri, Girne şehrinin Yavuz Çıkartma Plajı’nda gerçekleştirilen Şafak Nöbeti ile başladı.

KKTC’de Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında, akşam Barış Harekatı’nın başladığı yer olan Girne Yavuz Çıkartma Plajı’nda 9’uncu kez Şafak Nöbeti etkinliği düzenledi.

Şafak Nöbeti’ne TSK Temsilcisi Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve askeri yetkililer katılırken, ünlü sanatçı Kıraç geceye büyük renk kattı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ilk Şafak Nöbeti’nde ve 1974 döneminin Başbakanı Bülent Ecevit’in harekatla ilgili açıklaması katılımcılara sunuldu.

Gecede Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterisinin ardından, Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar konuşma yaptı.

Konuşmasına, “Barış, barış, barış” diyerek başlayan Tanpınar, Kuzey Kıbrıs açıklarında meydana gelen ve birçok mültecinin yaşamını kaybettiği faciadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. 44 yıldan bu yana Kuzey Kıbrıs’ın içinde bulunduğu coğrafyanın alev alev yandığın kaydeden Tanpınar, adadaki barışı beğenmeyenlerin ise hala Kıbrıs Türk halkını bilinmezliğe sürükleme hevesinden vazgeçmediğini belirtti.

“Her yıl bu etkinliği neden düzenliyoruz? Bu sahne önünde eğlenelim, aşağıdaki sahilde de iki duamızı edip gidelim diye mi! Tabii ki hayır, tabii ki öyle değil. Bu sahilde bizim tarihimiz yer alıyor, bu sahilde bizim geleceğimiz yer alıyor. Bu sahil Türkiye ile olan bağımızı, bu sahil bir halk olarak mücadele edebilme sınırlarımızı ve kudretimizi, bu sahil toplumsal dayanışma ruhumuzu sembolize ediyor. Biz her yıl daha çok çocuğumuz, daha çok gencimiz bunun farkına varsın diye bu etkinliği düzenliyoruz, biz her yıl dünyaya bunları daha çok duyuralım diye bu sahilde toplanıyoruz” diyen Tanpınar, Kıbrıs Türkünün özgürlük sembolü olan Şafak Nöbeti’ne herkesin sahip çıması gerektiğini söyledi.

Şafak Nöbeti’nin, Kıbrıs Türkünü kimliksizleştirmeye ve yozlaştırmaya çalışanlara, Türkiye ile olan sağlam bağlarını kopartmak isteyenlere karşı bir duruş, “Ne işi vardı Türkiye’nin Kıbrıs’ta” diyenlere en net cevap olduğunu söyleyen Tanpınar, Şafak Nöbeti’nin göğsünü yıllarca çocuklarına siper eden analar, geceleri gözünü kırpmadan bekleyen babalar, dedeler, yurt dışındaki tahsilini yarıda bırakıp özgürlük savaşında halkını yalnız bırakmayan aydınlar, solcusu ile, sağcısı ile, tüm farklılıkları ile özgürlük savaşını verenlere hürmet için tutulduğunu vurguladı.

“Ey barış havarileri. Var mı itirazınız? Hala var mı itirazınız! Varsa itirazınız önce gidin alev alev yanan komşularımızdaki yangını durdurun. Bunu yapamıyorsanız, ölen milyonlara bir o kadar daha eklenmesin diye seferber olun. Ancak, bunların hiçbirini beceremiyorsanız sakın kalkıp buralarda, bu adada bize barışı anlatmayın. Çünkü biz, bu sizin hala beceremediğiniz o barışı tam 44 yıl önce Anavatanımız ile birlikte bu sahilde sağladık” diyen Tanpınar, adadaki barışa ve Kıbrıs Türkünün bağımsızlığına göz dikenlere her yıl bu sahilden cevap verileceğini kaydetti.

“Bu sahil anavatanımızın, Kıbrıs adasına açtığı son köprübaşı ve atalarımızın tarih yazdığı yerdir. Bu köprübaşı ve bizlere açtığı yeni ufuklar sonsuza dek gözetilecektir“ diyen Tanpınar, bunun için gerekeni yapmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Özel sahne gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte daha sonra Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Kıraç konser verdi. Etkinlikte katılımcılar konserin ardından geleneksel meşaleli yürüyüşle harekatın başladığı sahile indi.

SAT komandoları tarafından çıkartma canlandırılırken, havai fişek gösterisi ve 04.00’te sabah ezanı ve duaların okunmasının ardından etkinlik sona erdi.