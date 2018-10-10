KKTC’de tüp gaza yüzde 39 oranında zam

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde havaların soğuması ile birlikte tüp gaza yüzde 39 oranında yapılan zam tepki çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde havaların soğuması ile birlikte tüp gaza yüzde 39 oranında yapılan zam tepki çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tüp gaza yüzde 39 oranında zam yapıldı. Havaların soğumaya başlamasıyla en temel ihtiyaçlar ve en temel giderler arasında olan mutfak tüpüne gelen zam halkın tepkisine yol açtı. Gelen zam ile birlikte önceden 59 TL olan tüp gaz artık 82.5 TL’ye satılacak.