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20 Temmuz 2018 Cuma 22:59

KKTC’de Türk Yıldızları coşkusu

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı ’Türk Yıldızları’, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında KKTC’de gösteri gerçekleştirdi.

KKTC'de Türk Yıldızları coşkusu
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Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı ’Türk Yıldızları’, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında KKTC’de gösteri gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki yedinci akrotime olan ’Türk Yıldızları’ 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde gösteri düzenledi. Türk Yıldızları’nın 7 uçakla yaklaşık 30 dakika boyunca Girne semalarında düzenlediği gösteri hayranlıkla izlendi.

Türk Yıldızları’nın; 4’lü, 3’lü, 2’li ve toplu geçişlerde sergilediği tehlikeli figürler izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.
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