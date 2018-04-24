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24 Nisan 2018 Salı 17:35

KKTC’nin ilk sahil deniz yürüyüş yolu hayat buldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lapta Belediyesi sınırları içerisinde deniz sahili boyunca gerçekleştirilen yürüyüş yolu ilk defa hayat buldu.

KKTC'nin ilk sahil deniz yürüyüş yolu hayat buldu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lapta Belediyesi sınırları içerisinde deniz sahili boyunca gerçekleştirilen yürüyüş yolu ilk defa hayat buldu.

KKTC Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy tamamlanan Lapta Sahil Yolu ve çalışmaları devam eden projeleri basınla paylaştı. Lapta Sahil Yürüyüş Yolu Projesi’nin, 10 yıllık bir hayalin ürünü olduğunu kaydeden Başkan Namsoy, projenin AB fonlarıyla 1 milyon 700 bin Türk Lirası’na hayata geçen ilk etabının 2008’de hizmete girdiğini söyledi.

Projenin ikinci etabının 3 milyon 700 bin Türk Lirası’na mal olduğunu belirten Namsoy, ikinci etabın da Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin desteğiyle hayat bulduğunu ifade etti. 2 kilometrelik güzergahı kapsayan ikinci etabın 400 metresini deniz üstü köprü geçişlerinin oluşturduğunu dile getiren Namsoy, projenin hayata geçiş süreci hakkında bilgi verdi. Sahil yürüyüş yolunun tamamlandığını ancak projenin bununla sınırlı kalmayacağını söyleyen Başkan Fuat Namsoy, projenin devamında Lapta’yı cazibe merkezi haline getirmek amacıyla bölgede sosyal yaşam alanı projesini de hayata geçireceklerini ifade etti.

KKTC’nin ilk uzun Lapta Sahil Yürüyüş Yolu yarın düzenlenecek tören ile resmi açılışı yapılacak.
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