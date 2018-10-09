KKTC’ye gelen turistlere sıkı denetim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi tarafından ülkeye girişler konusunda daha sıkı denetim alınması yönünde ortak karar alındı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda görüşülen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Artırıcı Çalışmalara İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı” oy birliğiyle kabul edildi.

KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kentsel güvenlik sistemlerinin devreye girmesinin önemli olduğunu söyledi. Yasa tasarısında görülen eksiklikleri tamamladıklarını ve komitede titiz çalışmayla ele alındığını belirten Baybars, özel hayatın korunmasını da dikkate alarak yenilikler yapıldığını ifade etti. Baybars, ülke için bu sistemin olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin giriş çıkışına yönelik alınan tedbirleri anlatan Baybars, öğrenci izinlerinin de kayıt altına alındığını belirtti. Baybars, polis muhaceretinde daha iyi denetim yapılmasının herkesin görüşü olduğunu, adli sicil uygulamasının da gündemde olduğunu söyledi. KKTC’ye turist olarak gelen kişilerin giriş ve çıkış tarihleri, nerede kalacakları konularının kayıt altına alınacağını söyleyen Baybars, daha sıkı tedbirler alınacağını belirtti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı 39 kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.