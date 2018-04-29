Kocaeli’de Alman çoban köpekleri güzellikleriyle yarıştı

Kocaeli’de düzenlenen yarışmada Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen Alman çoban köpekleri, güzellik, karakter ve itaat gibi birçok yönü ile kıyasıya yarıştı. Yarışmalarda dereceye giren köpekler, Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek.

Kocaeli’de düzenlenen yarışmada Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen Alman çoban köpekleri, güzellik, karakter ve itaat gibi birçok yönü ile kıyasıya yarıştı. Yarışmalarda dereceye giren köpekler, Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek.

Köpek Irkları Federasyonu’na (KIF) kayıtlı Alman çoban köpekleri, Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek için Kocaeli’de düzenlenen müsabakada bir araya geldi. Köpek Irkları Federasyonu bünyesindeki Alman Çoban Köpeği Spor Derneği tarafından düzenlenen yarış, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Almanya Çoban Köpeği Derneği (FCI-SV) Hakemi Nancy Herms’in yönettiği müsabakalarda Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 67 Alman çoban köpeği yarıştı. Gerçek ırk standartlarına uygunluk, karakter, sosyalizasyon ve kendini sergileyebilme gibi yeteneklerin yanı sıra sahibiyle uyumu, itaat seviyesi gibi birçok özelliğinin dikkate alındığı yarışmada köpekler, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

“Kusursuza yakın köpek yetiştirmek hedefleniyor”

Kusursuz köpek ırkı üretimi için bu tür yarışmaları organize ettiklerini söyleyen Alman Çoban Köpeği Spor Derneği Başkanı Kemal Kural, “Bu yarışmaları biz yılda 3- 4 kez düzenliyoruz. Buradaki amaç, Alman çoban köpeği ırkının en iyi özelliklerini taşıyan köpekleri seçerek, üretime sevk etmek. Dolayısı ile burada kusursuza yakın köpek yetiştirmek hedefleniyor. Biz burada şu anın ve ileri zamanların en iyi anne-babasını seçerek üreticilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun Türkiye’deki geçmişi yaklaşık olarak 15 yıl. Ama Almanya’da yüz yılı geçti. Onlar, bu işi en iyi yapanlar. Biz de oradan buraya adapte ederek, Alman kurdunu en iyi şekilde üretmeye çalışıyoruz” dedi.

“Bu işe sevdalı olarak başladık, böyle de devam edeceğiz”

Yarışmaya Kocaeli’den 20 kişiden oluşan bir takımla katıldıklarını ve 12 köpekle yarıştıklarını ifade eden takım kaptanı Serkan Kalkan, “On yıldan beridir profesyonel anlamda bu işi yapıyoruz. Ekipçe katılıyoruz Alman çoban köpeği yarışmalarına. Bu işe sevdalı olarak başladık, böyle de devam edeceğiz. Yarışmaya Kocaeli’den katılıyoruz. Bu yarışmada köpeklerin anatomik yapısı, kulak arasından kuyruğuna kadar bütün kriterleri değerlendiriliyor. Alıştık, çünkü çok fazla yarışmaya geldik. Ama her çıktığımız yarışmada çok heyecanlıyız. Severek yaptığımız için bundan çok haz duyuyoruz. Burada bütün arkadaşlarımızla, dostlarımızla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Normalde herkes köpek sever olarak onların bakımını yapıyor. Yalnız biz yarışmaya katılacak olduğumuz için tekrardan özel bir bakım yapıyoruz. Denize, ormana, sahile götürerek, insanlarla beraber gezilere katılmasını sağlıyoruz. Köpeklerimizin yürüyüşlerini daha iyi sergilemesi için ciğerlerini açıyoruz" diye konuştu.