Komandoların gurur günü

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 12 hafta boyunca Asteğmen Komando Temel Kursu’na katılan 330 asteğmen, brövelerini taktı.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında 370’inci Dönem Asteğmen Komando Temel Kursu sonunda bugün mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Şahit Timi’nin yerini almasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir yaptı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve komando camiasına yeni komandolar kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, komuta etmekten gurur duyduğu Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ailesi olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve komando camiasına yeni komandolar kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bozdemir, "Bu kutsal yuvada göreve başladığınız andan itibaren; yemininize sadık kalarak emir komuta sisteminin dışına çıkmayacağınıza, mutlak itaat anlayışı içerisinde onur ve şerefle büyük hizmetler yapacağınıza inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Sizleri kutluyor ve bu şerefli yolda başarılar diliyorum" dedi.

"Bugün bizim ikinci doğum günümüz"

Tuğgeneral Bozdemir’in konuşmasının ardından, mezun olan kursiyerler adına konuşmayı dönem birincisi Piyade Asteğmen Kenan Kılıç yaptı. Kılıç’ın konuşmaları zaman zaman aileler tarafından alkışlarla kesildi.

Piyade Asteğmen Kılıç, "Bugün bizim ikinci doğum günümüz. Eğitimlerde terledik ve yorulduk. Ancak gün geçtikçe gördük ki, bu kutsal vatan görevi için her geçen gün güçleniyoruz, cesaretleniyoruz ve hazır hale geliyoruz. Burada kutsal vatan topraklarını savunmak ve milli birliğimizi bozmaya çalışan hainleri etkisiz hale getirmek için gerekli olan bütün eğitimleri tam olarak alıyoruz. ‘Eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker’ prensibi ile hareket ediyor, büyük bir azim ve kararlılıkla eğitimlerimize devam edip, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşması sonrasında Piyade Asteğmen Kılıç tarafından yaş kütüğüne isim çakıldı.

Alan birincileri de ödüllendirildi

Tören, 370. Dönem Asteğmen Komando Temel Kursu’nda dereceye giren, dönem birincisi Piyade Asteğmen Kenan Kılıç, dönem ikincisi Piyade Asteğmen İsmail Mum, dönem üçüncüsü Piyade Asteğmen İlker Aldın, eğitim birincisi Piyade Asteğmen Yunus Durmuş, atış birincisi Piyade Asteğmen Mestan Akçil, spor birincisi Piyade Asteğmen Serdar Duran, disiplin birincisi Piyade Asteğmen İsa Kürklü’ye Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir tarafından diploma, bröve ve ödülleri verildi.

Mezun olan diğer kursiyerlere bröveleri ise, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli yüksek rütbeli subaylar ve kurs komutanları tarafından verildi.

Tören sonunda dereceye giren kursiyerlerin aileleri de sahaya davet edilerek toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Mezuniyet töreni, ailelerin asker evlatlarıyla hasret gidermesi ve birlikte yemek yenilmesinin ardından sona erdi.