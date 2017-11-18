KOMEK Fotoğrafçılık Kursu şehrin tanıtımına katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesindeki fotoğrafçılık kursuna devam eden kursiyerler, uygulamalı eğitimlerde şehrin tarihi, kültürel ve turistik alanlarını fotoğraflayarak Konya’nın tanıtımına büyük...

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesindeki fotoğrafçılık kursuna devam eden kursiyerler, uygulamalı eğitimlerde şehrin tarihi, kültürel ve turistik alanlarını fotoğraflayarak Konya’nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin merkez ve ilçelerde yürüttüğü kurslar istihdama katkı sağlarken, resim, müzik, drama ve fotoğrafçılık gibi sanatsal kurslar da bölgenin kültürüne zenginlik katıyor. KOMEK’in güz döneminde açtığı fotoğrafçılık kursu 10 ayrı kurs merkezinde 400’den fazla kursiyerle eğitimlere devam ederken, teorik fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerler eğitmenlerinin gözetiminde şehrin tarihi, kültürel, ve turistik alanlarında çekim yaparak hem pratik yapıyor hem de sosyal medya üzerinden kurdukları KOMEK Fotoğraf Topluğu kanalıyla Konya’nın tanıtımına katkı sağlıyor.



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Uygulamalı eğitimler kapsamında Beyşehir, Karapınar ilçeleri, Bedesten, Kültürpark gibi mekanlar ve sema törenlerinde farklı çekim teknikleri yapan kursiyerler bu hafta Tuz Gölünü gezerek eşsiz gün batımını fotoğrafladı. Çalışma sonucu ortay acıkan birbirinden güzel fotoğraflar özellikle sosyal medyada yoğun ilgi gördü.