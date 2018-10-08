Komşu inadı gazdan etti

SİVAS (İHA) – Sivas’ta sokak yolu arsa çıkınca, arsa sahibi de inat edince bir çok haneye doğalgaz geçilemedi.Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Fatih Mahallesi Mine Sokak’ta komşular arasındaki inatlaşma nedeniyle bir çok kişi evlerine...

SİVAS (İHA) – Sivas’ta sokak yolu arsa çıkınca, arsa sahibi de inat edince bir çok haneye doğalgaz geçilemedi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Fatih Mahallesi Mine Sokak’ta komşular arasındaki inatlaşma nedeniyle bir çok kişi evlerine doğalgaz aldıramıyor. Mahalle sakinlerinin mağduriyeti boruların geçmesi gereken sokak yolunun kadastroda arazi görünmesi ile başladı. Sokağın ortasından geçen yolun kadastroda tapulu arazi olduğu anlaşılınca arazi sahibi kendine ait araziden doğalgaz borularının geçmesine izin vermedi. Sokakta bir hane doğalgaz kullanırken, 2 metre mesafedeki diğer komşuları ile inatlaşma yüzünden gaz kullanamıyor.

Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Kimsesiz, sokak arasındaki yolun yıllardır kullanıldığını belirterek, "Yolun arsa olduğunu kimse bilmiyordu. Yıllardır burayı yol olarak kullanılıyor. Alt yapı, su, elektrik hepsi var. Yolun tapulu arsa olduğu ortaya çıkınca, arsa sahibi gaz geçmesine izin vermedi. Yan komşu doğal gaz kullanıyor. Yanındaki kullanamıyor. Burada oturan insan değil mi? Neden kullanmıyor anlamıyorum. Burada yaşayan insanın da çoluğu çocuğu var. Burada oturan da insan. Eğer insan hakkıysa bu insan hakkına tecavüzdür. Burada yaşanan sorun diğer karşı tarafın yol içerisinde 1 metre kadar arsasının olması sebebiyle doğal gaz borularının geçmesine izin vermiyor. Ben de istiyorum ki karşı tarafında bir an önce anlayış göstersin ve bu şahsın doğalgazdan yararlansın. Ben bir insan olarak bu ailenin bu şekilde yaşamasını asla kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Gülay Dalkıran, gaz borularının geçmesi gereken arazinin 40 yıldır yol olarak kullanıldığını söyledi. Dalkıran, ”Burası arsa gözüktüğü için biz evimize doğalgaz bağlatamıyoruz. Komşumuz yolun geçtiği bölümde arsası olduğu için doğalgaz borularının geçmesine izin veremem diyor. Evlerimiz komşumuzla karşılıklı, bizimde arsamızdan birkaç metre yol geçiyor. Yıllardır yol olarak kullanılan bir yer. Aşağı ve yukarı doğru kaydırma yaptıkları için 40 yıllık yol arsa çıktı. Bizim sağımızda solumuzda herkeste doğalgaz var ama biz 20 yıldır doğalgazı kullanamıyoruz. Yan bölgelerimizde doğalgaz var ama sadece bizim doğalgazımız yoktur. Rabbimden reva mı bu yapılan" dedi.

Abdullah Dalkıran ise, "Ben bu arsayı aldım alalı yol burası. 70 yaşındayım burası hep yoldu. Yol arsa gözüktüğü için doğalgazı vermiyorlar. Bu yol arsa gözüküyor. Yolun bir kısmı benim arsam da bir kısmı komşunun arsasından geçiyor. Burada elektrik doğalgaz kanalizasyon var ama doğalgaz bağlatamıyoruz" ifadelerini kullandı.