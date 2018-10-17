Konsolosluk rezidansından çıkan araçta bavullar dikkat çekti

İstanbul (İHA) – İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutundan çıkan konsolosluk aracında bavulların olduğu görüldü.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutunda bu gece yapılması planlanan aramanın yapılmayacağı öğrenilmesinin ardından polis ekipleri tarafından konsolosluk konutu önündeki bariyerler kaldırılmıştı. Yaklaşık 1 saat önce Konsolosluk rezidansına giriş yapan 34 CC 2280 plakalı araç saat 23.55 sıralarında Konsolosluk konutundan ayrıldı. Çıkış yapan konsolosluk aracında ise bavulların olduğu görüldü.