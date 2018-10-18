Konutta çalışmalarını tamamlayan ekip, Konsolosluğa geldi

Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na giren olay yeri inceleme ekipleri, yaklaşık 9 saat yaptıkları incelemelerin ardından konuttan ayrılarak konsolosluğa geçti.

Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na giren olay yeri inceleme ekipleri, yaklaşık 9 saat yaptıkları incelemelerin ardından konuttan ayrılarak konsolosluğa geçti.

Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili inceleme yapmak üzere heyet Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na saat 16.40’ta gelerek çalışmalarına başlamış ve titiz bir çalışmanın ardından yaklaşık 9 saat sonra konuttan ayrılmıştı. Konuttan ayrılan ekipler, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna geçti.