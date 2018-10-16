Konya gezisi engellileri çok mutlu etti

Keçiören Belediyesi vatandaşlara Anadolu’yu gezdirip kültür dünyalarını zenginleştirmeye devam etmesinin yanı sıra engellilere yönelik yaptığı geziyle de büyük beğeni topladı.

Fiziksel ve zihinsel engelli ve aileleri dahil toplam 43 kişinin katıldığı Konya gezisi unutulmaz bir anıya dönüştü. İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Müzesi, 5000 yıllık tarihi Sille Köyünü gezen ve çok mutlu olan engelliler ve aileleri bu gezilerin devam etmesi temennisinde bulunurken, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a teşekkürlerini ilettiler. Görme engelli Kezban Yılmaz (54) engellilere çok değer veren bir Başkana sahip oldukları için mutlu olduğunu ifade ederek, “Bizlere verilen değerin farkındayız. Konya’nın manevi atmosferi ve tarihi bizi çok etkiledi, inşallah bu geziler devam eder. 3 çocuk annesiyim maddi durumumdan ötürü bu tarz gezilere gidemiyorum, bizlere bu imkanın sunulması büyük bir ayrıcalık” sözleriyle duygularını dile getirdi. Down sendromlu Nida Biçer’in (18) annesi Maide Biçer ile MR hastası Mehmet Can Altınok (24) Şaziment Altınok da çocuklarının çok mutlu olduğunu, bol bol fotoğraf çektirip dua ettiklerini dile getirdi.

Hayatlarına dokunuluyor

İşitme engelli Selim Aytekin’in (36) annesi Sultan Aytekin de “Önceden Konya’ya gitmişti ama tekrar gitmeyi çok istiyordu, maneviyatı çok gelişmiş biri Selim O mutlu olunca biz de çok mutlu olduk, hayatlarına dokunulması ve sosyalleşmeleri açısından bu programlar çok önemli, Başkanımızdan Allah razı olsun.” diye konuştu.

Yıl boyunca Çanakkale’ye düzenlenecek 50 sefere 2.250 kişi, Konya’ya düzenlenen 106 sefere de 4.770 kişi katılacak. Her yıl düzenlenen gezilerde ziyaretçiler rehber eşliğinde Çanakkale Şehitliğini, Truva Atını, Tarihe Saygı Anıtını, Seddülbahir’i, müzeleri, Kilitbahir’i gezme imkanı yakalıyorlar. Günü birlik olan gezilerde ziyaretçiler, Konya’nın da tarihi yerlerini ziyaret ederek Hz. Mevlana’nın yaşadığı topraklarda manevi dünyalarını zenginleştiriyorlar.