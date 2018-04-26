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26 Nisan 2018 Perşembe 15:38

Konya şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur, memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesinde binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Konya şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı
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Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur, memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesinde binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında Akçabudak köyü yakınlarında PKK’lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada şehit düşen Özel Harekat Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur (28) için memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı ilk olarak ailesinin Kızılcalar Mahallesinde bulunan evine getirilerek burada helallik alınmasının ardından Muallimhane Camine getirildi. Cenazede şehit babası İbrahim Cesur, Ankara’da Uzman Çavuş olarak görev yapan oğlu Mustafa Cesur ile birlikte saf tuttu. Oğlunun tabutunun başına gelen anne Fatma Cesur ise, "Kuzum, senin yokluğuna nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin nişanlısı Ayşe Bostancı da, Türk bayrağına sarılı tabutu öperek gözyaşlı döktü. Şehit Özel Harekat Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığında bulunan şehitliğe defnedildi.

Cenazeye, Konya protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, ailesi, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.
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