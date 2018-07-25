Konya’da başıboş köpekler ücret ödenerek sahiplendiriliyor

Konya’da başıboş köpekler, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” ile rehabilite edildikten sonra Konya ili kırsalındaki mahallelerde belirlenen gönüllülere sahiplendiriliyor. Her gönüllünün en fazla 3 adet köpek sahiplenebildiği projede, sahiplendirme sonrası bakım uygunluk kontrolü, sağlık ve aşı hizmetleri de verilirken gönüllülere, sahiplendikleri hayvanların giderlerinde kullanmak üzere her köpek için aylık 100 lira destek ödeniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de ilk olan ’Gönüllü Hayvan Dostları Projesi’ ile örnek bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Altay, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sağlık kontrolleri, bakımları ve aşıları yapılan hayvanların kırsaldaki mahallelerde belirlenen gönüllülere sahiplendirildiğini kaydetti. Gönüllü Hayvan Dostları Projesi’nin Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu kaydeden Altay, "Bu projemiz ile hayvanlarımız sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Yine proje ile köylerimizde vatandaşımızın hem geçimlerine katkı sağlıyoruz hem de hayvanlarımızın aile ortamında hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz. Bugüne kadar 2 binin üzerinde köpeğimiz bu şekilde sahiplenildi. Amacımız 5 bine ulaşmak. Bu projenin Türkiye’ye yayılmasını arzu ediyoruz” dedi.

Gönüllüler projeden memnun

Şehrin kırsal mahallelerinde hayvan sahiplenen gönüllüler ise hayvanları çok sevdiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen imkanın çok önemli olduğunu ifade etti. Belediye tarafından hayvanların kontrolünün, gerekli sağlık taramalarının ve hayvanların giderinin düzenli olarak yapıldığını kaydeden gönüllüler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Hayvanlara sıcak bir yuva

Konya Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları için kalıcı çözüm ürettiği Gönüllü Hayvan Dostları Projesi ile şehir merkezinde ilçe belediyeleri tarafından toplanarak Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sağlık kontrolleri yapılan, üremeleri kontrol altına alınan, aşılanan, kulak küpesi ve çipi takılan köpekler, Konya ili kırsalındaki mahallelerde belirlenen gönüllülere sahiplendiriliyor. Her gönüllünün en fazla 3 adet köpek sahiplenebildiği projede, sahiplendirme sonrası bakım uygunluk kontrolü, sağlık ve aşı hizmetleri de veriliyor. Gönüllülere, sahiplendikleri hayvanların giderlerinde kullanmak üzere her köpek için aylık 100 lira destek ödeniyor.

’E-pati’ ile sürekli takip

Konya Büyükşehir Belediyesi, ’e-pati’ programı ile sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrollerini, gelişim durumlarını, aşılarını, gıda desteklemelerini web sayfaları ve uygulamalar yardımı ile sürekli takip ediyor.