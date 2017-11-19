Konya’da Gazze Caddesi çalışmalarında sona gelindi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Antalya Çevre Yolu’nu doğrudan şehir merkeziyle buluşturacak, Meram ilçesinin en geniş caddesi olacak Gazze Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Şehir merkezinde yeni arterler açma konusunda ilave çalışmaların devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Akyürek, Azerbaycan Caddesinin yenilenmesi, Fatih, Albayrak, Şefik Can, Genç Osman, Aslım, Aliya İzzetbegoviç ve Ali Kurucu gibi birçok cadde açarak şehre adeta yeni hayat damarlarını kazandırdıklarını hatırlattı. Başkan Akyürek, Çeçenistan Caddesi’nin ve Azerbaycan Caddesi’nin yükünü azaltacak, Antalya Çevre Yolu’na doğrudan çıkacak yeni bir cadde açma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kamulaştırması tamamlanarak yapımı son aşamaya gelinen Gazze Caddesi’nde 95 binadan oluşan 145 daire için yaklaşık 10 milyon lira para harcandığını dile getirdi. Başkan Akyürek, caddenin maliyetinin altyapısıyla birlikte 20 milyon lirayı geçeceğini söyledi.

“Trafik yükünü azaltacak”

Başkan Akyürek, caddenin faaliyete geçmesiyle birlikte Fetih Caddesi, Ahmet Özcan Caddesi aksından gelen araçların Çeçenistan ve Gazze Caddesi yoluyla doğrudan Antalya Çevre Yolu’na çıkma imkanına kavuşacağını belirterek, “Aynı zamanda Meram Belediyesi bölgesindeki trafik yoğunluğu, Azerbaycan Caddesi’nin bir bölümü Gazze Caddesi’ne kayarak, hem Azerbaycan Caddesi’ni hem Meram Eski Yol, hatta Sivaslı Ali Kemal Caddesi’nden devam eden aksı bu bölgeye taşımış olacağız. Meram ilçemiz açısından adeta yeni bir hayat damarını daha bu çalışmayla kazandırıyoruz. Burada çok sayıda kamulaştırmayı gerçekleştirdik, bu kamulaştırma sırasında Meramlı hemşehrilerimizin destekleri oldu. Onlara da çalışma arkadaşlarımızla birlikte teşekkür ediyoruz” dedi.

“Meram ilçesinin en geniş caddesi olacak”



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Gazze Caddesi’nin 2018 yılı içinde alt yapısıyla, üst yapısıyla, refüjleriyle, bisiklet yoluyla, kaldırımlarıyla Meram ilçesinin sonradan hayata geçirilen en kıymetli caddesi olacağını belirten Akyürek, “Burası yaklaşık 2,5 kilometrelik kamulaştırma ile açılmış bir cadde. Genişliği 40 metre. Meram bölgemizde 40 metre genişliğinde bir caddemiz yoktu. Gerek Azerbaycan Caddesi’nde gerek Yaka Yolu’nda, Meram Yeni Yol’da mesafeler daha dardı. Gazze Caddesi ilçenin geniş caddelerinden biri oldu. Dörder şeritli trafiğin akabileceği şekilde, Ahmet Özcan, Fetih Caddesi hattını, Meram Eski Yol hattını, Havzan bölgesini ve Yeni Meram bölgesini doğrudan Antalya Yolu’na çıkaran bir cadde olarak Meram bölgesi trafiğine önemli bir katkı yapacak” ifadelerini kullandı.