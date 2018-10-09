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09 Ekim 2018 Salı 17:24

Konya’da obruğa düşen tilki kurtarıldı

Konya’nın Karapınar ilçesinde iki gün önce 30 metre derinlikteki obruğa düşen tilki, AFAD ekiplerince ucunda uyuşturucu iğneli tüfekle vurularak uyuşturulduktan sonra obruktan çıkarıldı.Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesi Sırnık...

Konya'da obruğa düşen tilki kurtarıldı
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Konya’nın Karapınar ilçesinde iki gün önce 30 metre derinlikteki obruğa düşen tilki, AFAD ekiplerince ucunda uyuşturucu iğneli tüfekle vurularak uyuşturulduktan sonra obruktan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesi Sırnık mevkisinde iki gün önce yaklaşık 30 metre derinliğindeki obruğa bir tilki düştü. Obrukta tilkiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Tilkinin obruktan çıkarılması için AFAD ekipleri kapsamlı bir çalışma yaptı. Çalışmalarda AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ve ekipler ilk olarak içi su dolu obruğa vinç yardımıyla bot indirdi. Bottaki görevliler tilkiyi yakalamaya çalıştı ancak tilki korkarak obruğun kenarlarına tırmanmaya çalıştı. Ekipler tilkiyi yakalamak için tüfekle uyuşturucu iğne atarak vurdu. Tilkiyi torbaya alan görevliler obruktan çıkardı. Yukarıya çıkarılan tilki uyuşturucu iğnenin etkisinden kurtulmasının ardından araziye bırakıldı.
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