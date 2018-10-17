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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:24

Köpeğe masaj yapan kedi şaşırttı

Manisa’da kedi ile köpeğin dostluğu kameralara yansıdı. Birbirlerine olan düşmanlıkları ile bilinen kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Sevimli kedi, köpekten bir olsun ayrılmazken, zaman zaman da yaptığı masajla arkadaşlıklarını pekiştiriyor.

Köpeğe masaj yapan kedi şaşırttı
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Manisa’da kedi ile köpeğin dostluğu kameralara yansıdı. Birbirlerine olan düşmanlıkları ile bilinen kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Sevimli kedi, köpekten bir olsun ayrılmazken, zaman zaman da yaptığı masajla arkadaşlıklarını pekiştiriyor.

Kedilerle köpekler arasında bilinen düşmanlığın tam tersi bir durum Manisa’da yaşanıyor. Kedi ve köpeğin dostlukları, kedinin köpeğe masaj yapması ve köpeğin halinden hoşnut olduğu o anlar kameralara yansıdı.

Manisa’ya 20 kilometre mesafedeki Çamlıca Mahallesi’nde sokakta yaşayan kediyle köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor. Günün büyük bir bölümünü birlikte geçiren iki hayvanın adeta yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Dinlenmek için oturduklarında ise kedi masaj yapmaya başlarken halinden hoşnut görünen köpek de kendini kedinin patilerine bırakıyor.
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