Kore Gazisi Sallabaş son yolculuğuna uğurlandı

Gazi Mehmet Sallabaş’ın evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Kore gazisi Mehmet Sallabaş’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Seyfettin Azizoğlu, 9’ncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Eyüp Tavlaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzurum’da 88 yaşında vefat eden Kore gazisi Mehmet Sallabaş’ın cenazesi, düzenlenen askeri törenle defnedildi.Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Narmanlı Camii avlusuna getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze...

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