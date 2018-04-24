GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 12:11

Korkusuz yayalar, ’korkuluk’ dinlemedi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçitleri yerine refüjdeki demirleri kırmak suretiyle açılan yerleri kullanan yayalar sürücüleri zor durumda bırakırken kazaya davetiye çıkarıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya, İbrahim...

Korkusuz yayalar, 'korkuluk' dinlemedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçitleri yerine refüjdeki demirleri kırmak suretiyle açılan yerleri kullanan yayalar sürücüleri zor durumda bırakırken kazaya davetiye çıkarıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya, İbrahim Sözen ve Hastane Caddelerinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından yapılan asfalt ve refüjlerdeki yaya geçitlerini yeterli bulmayan vatandaşlar kendileri için tehlikeli bir yol seçti. İbrahim Sözen Caddesi’nde refüjdeki korkulukları sökerek yol açan yayalar, trafik güvenliğini tehdit ediyor. Bazı vatandaşların yanı sıra minibüsle otellerine giden turistlerin minibüs durağına 20 metre mesafede yaya geçidi olmasına rağmen durağın karşısında bulunan kırık korkulukların arasından toplu halde karşıya geçmeleri büyük tehlike oluşturuyor. Araç sürücüleri aniden yola fırlayan yayalar yüzünden zor anlar yaşıyor.

Kazaların sık yaşandığını belirten bölge esnafı, yetkililerin yeni yaya geçitleri yapması ve kırılan korkulukların tamir etmesini istedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yaya geçidi yerine korkuluğu sökülen yerden karşıya geçmeye çalışan bir turist, ayağı yolun ortasındaki duba aparatına takılınca yere düşmüş ve yaralanmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku