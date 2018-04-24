Korkusuz yayalar, ’korkuluk’ dinlemedi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçitleri yerine refüjdeki demirleri kırmak suretiyle açılan yerleri kullanan yayalar sürücüleri zor durumda bırakırken kazaya davetiye çıkarıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya, İbrahim...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçitleri yerine refüjdeki demirleri kırmak suretiyle açılan yerleri kullanan yayalar sürücüleri zor durumda bırakırken kazaya davetiye çıkarıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya, İbrahim Sözen ve Hastane Caddelerinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından yapılan asfalt ve refüjlerdeki yaya geçitlerini yeterli bulmayan vatandaşlar kendileri için tehlikeli bir yol seçti. İbrahim Sözen Caddesi’nde refüjdeki korkulukları sökerek yol açan yayalar, trafik güvenliğini tehdit ediyor. Bazı vatandaşların yanı sıra minibüsle otellerine giden turistlerin minibüs durağına 20 metre mesafede yaya geçidi olmasına rağmen durağın karşısında bulunan kırık korkulukların arasından toplu halde karşıya geçmeleri büyük tehlike oluşturuyor. Araç sürücüleri aniden yola fırlayan yayalar yüzünden zor anlar yaşıyor.

Kazaların sık yaşandığını belirten bölge esnafı, yetkililerin yeni yaya geçitleri yapması ve kırılan korkulukların tamir etmesini istedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yaya geçidi yerine korkuluğu sökülen yerden karşıya geçmeye çalışan bir turist, ayağı yolun ortasındaki duba aparatına takılınca yere düşmüş ve yaralanmıştı.