Bursa Karacabey ilçesinde köylerde elektrik hatları yenileniyor.Kırsal Sazlıca Mahallesi’nde 35 yıldan bu yana kullanılan ve zaman zaman kesintilere sebep olan elektrik hatları yenileniyor. Karacabey Belediyesi ve UEDAŞ, elektrik kabloları ve...

Bursa Karacabey ilçesinde köylerde elektrik hatları yenileniyor.

Kırsal Sazlıca Mahallesi’nde 35 yıldan bu yana kullanılan ve zaman zaman kesintilere sebep olan elektrik hatları yenileniyor. Karacabey Belediyesi ve UEDAŞ, elektrik kabloları ve direkler ile trafoları tamamen yeniliyor.

Sazlıca Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Özkan; çiftçilikle iştigal eden kırsal mahallerdeki vatandaşların refah seviyesini düzeyine yükseltecek çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Kanunu ile kırsaldaki yerleşim yerlerinin köy statüsünden mahalle statüsüne yükseltildiğini ve bu sayede kırsaldaki vatandaşların belediye nimetlerinden daha fazla faydalanır hale geldiğini aktaran Özkan, seçim vaatleri arasında bulunan bütün hizmetleri, bir bir gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Ali Özkan, bütün kırsal mahallelerde birbiri ardına hayata geçirilen tesislerin de vatandaşlarca büyük takdirle karşılandığını ifade etti.