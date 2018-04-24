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24 Nisan 2018 Salı 15:53

Köylü çocuklar kendi imkanlarıyla kısa film çekti

Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı Kale köyünde öğrenciler kendi köylerinde yaşanmış bir hikayeyi çektikleri kısa filmle anlattılar. Öğrencilerin kendi imkanlarıyla çektikleri film büyük beğeni topladı.

Köylü çocuklar kendi imkanlarıyla kısa film çekti
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Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı Kale köyünde öğrenciler kendi köylerinde yaşanmış bir hikayeyi çektikleri kısa filmle anlattılar. Öğrencilerin kendi imkanlarıyla çektikleri film büyük beğeni topladı.

Kale Köyü Vali Aydın Güçlü İlköğretim Okulu öğrencileri, okul müdürü Zeki Özgişi tarafından yazılan ve kendi köylerinde yaşanmış gerçek hikayeden oluşan bir kısa film çekti. Altınyayla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde uygulamalı tiyatro kursu gören Fevziye Yıldırım (12), Mehmet Ali Yıldırım (10), Zehra Keskin (10) ve Emirhan Kartal’ın (12) rol aldığı ve ’Yumurtalı Alış-Veriş’ filmi büyük beğeni topladı. Okul müdürü ve öğrencilerinin kendi imkanlarıyla yapılan filmi öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde Anadolu’da unutulmaya yüz tutmuş bir gösteri sanatı olan köy seyirlik oyunu olarak kendi köylülerinde sergilediler.

Filmde rol alan öğrenciler çok mutlu olduklarını yaşanmış bir hikayeyi canlandırdıkları için sevinçli olduklarını ifade ettiler.
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