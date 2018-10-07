Köyün altın kızları önyargıları futsalla yıktı

Sivas merkeze bağlı Gazi köyünün altın kızları önyargıları futsalla yıktı. Hem derslerinde hem de futsalda başarılar elde eden kız çocukları, kendilerine bakış açısını kazandıkları kupayla değiştirdi.Sivas merkeze 40 kilometre...

Sivas merkeze bağlı Gazi köyünün altın kızları önyargıları futsalla yıktı. Hem derslerinde hem de futsalda başarılar elde eden kız çocukları, kendilerine bakış açısını kazandıkları kupayla değiştirdi.

Sivas merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi köyünde okulun bahçesine halı saha yapılmasının ardından kız futsal takımı kurulmasına karar verildi. Beden Eğitimi Öğretmeni Nevzat Tezer, futbola ilgisi olan 13 kız çocuğunu seçerek futsal takımı kurdu. Aileler kızlarının futsal oynamasına önyargıyla yaklaşınca aileler ikna edildi. Azimle çalışan kızlar, sahada gösterdikleri yetenekleriyle erkek öğrencilere adeta taş çıkarttı. Hayatlarında ilk kez köy dışına futsalla çıkan kız öğrenciler, Ortaokullar Futsal İl Birinciliği turnuvasında 3’üncülük kupasını aldı. Salon futbolu olmasına rağmen halı sahada çalışarak aldıkları başarıyla önyargıları yıkan köy okulunun altın kızları, hem sosyalleşti hem de büyük bir tecrübe yaşadı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Nevzat Tezer, kız futsal takımı kurmalarında köye yapılan halı sahanın etkisi olduğunu belirterek, "Köydeki futsal halı sahada yapılıyor, şehirdeki normal spor salonunda yapılıyor ama en azından böyle bir imkan sağlandığı için futsala başlamamız da etkili oldu. Şuanda 9 tane öğrencimiz var. Ben 13 tane öğrenci seçmiştim. Bazı aileler kızlarının köy ortamı olduğu için şort giymelerini istemiyor. Onun için maç yaptırırken altlarına tayt giydirdik. Birkaç tane aile istemedi. O yüzden birkaç öğrencimi maçlara götüremedim. Böyle bir tepki var ama onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok, öğrenciler rahat rahat futbol oynuyorlar. Buradaki öğrencilerin birçoğu spor salonunu bilmiyordu. Ayak basmamışlardı. Futsal sayesinde gittiler bir spor salonu gördüler. Şehirdeki öğrenciler ile haşır neşir oldular. Derslerine de katkısı var. Çünkü ben buraya dersleri iyi olmayanları, derslerine çalışmayanları getirip oynatmıyorum" dedi.

"Önyargıyı başarıyla yıktılar"

Okul Müdürü Ersan Toprak ise, kız çocuklarını spora yönlendirmek için sahanın yapılmasıyla futsal takımı kurduklarını ifade ederek, "Sahada teorik bilgileri uygulamalı görerek çocuklar spor salonunda futsal nasıl yapılır, nasıl oynanır ve diğer öğrencilerle buluşturmak adına güzel bir çalışma yaptık. Yerleşim yeri köy olmasından dolayı spora biraz uzakta olsalar da ilk etapta aileler bir tedirgin oldular. Bir önyargı oldu ama daha sonrasında çocukların bir şeyler başardığını görmek aileleri de onure etti. Büyük çapta herhangi bir sorun yaşamadık. Çocuklar gayet güzel, istekli, heyecanlı bir şekilde çalışmalarını devam ettirerek, hatta velilerimizde Sivas’taki müsabakalara katılıp oradaki maçları izleyip, destek verip yanlarında oldular" diye konuştu.

"İnat yaptım, başardım"

Futsal takımının oyuncularından 13 yaşındaki Sema Coşkun, "Ben maç sevmezdim. Hocamız öğretti. Bir ay çalıştık. Benim daha hoşuma gitti. Ben bunu oynarım dedim, erkek gibi yeteneklerim olur dedim. İnat yaptım ben bunu ve başardık" ifadelerini kullandı.

Takımın kalecisi 13 yaşındaki Fadime Bıyık da daha önce futbolu hiç sevmediğini söyleyerek, "5’inci sınıfa geçtikten sonra futbolla ilgilenmeye başladım. Hocamız sayesinde futbola merak sardım" dedi.

Kız futsal takımının diğer oyuncuları ise malzeme konusunda sıkıntı çektiklerini ifade ederek, takımlarına destek istedi.