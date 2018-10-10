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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:28

Köyün ortasında oluşan dev obruk kapatıldı

Şanlıurfa’da bir evin önünde kendiliğinden oluşan 5 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğindeki obruk, Eyyübiye Belediyesince kapatıldı.Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yamaçlı...

Köyün ortasında oluşan dev obruk kapatıldı
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Şanlıurfa’da bir evin önünde kendiliğinden oluşan 5 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğindeki obruk, Eyyübiye Belediyesince kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yamaçlı kırsal Mahallesi’ndeki tek katlı evin önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, toprağın kayması sonucu obruk oluştu. Olaydan 3 gün önce de İsmail Çetinkaya’ya ait evin bir kısmı toprak kayması sonucu yıkılmış ve korkuya neden olmuştu.

Yapılan incelemeler sonrası alt tabakası boş olan arazide toprak kayması sonucu obruk oluştuğu tespit edildi. Yaklaşık 10 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğindeki dev obruk, Eyyübiye Belediyesine bağlı ekipler tarafından iş makineleri ile kapatıldı. İsmail Çetinkaya, evinin önünde oluşan obruğu kapatan belediye ekiplerine teşekkür etti.
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