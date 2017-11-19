Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 12:17

Koyunu motosikletle taşıyan sürücü görenleri şaşırttı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde motosikleti ile koyun taşıyan sürücü görenleri şaşırttı.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir sürücü, koyunu motosikleti ile götürmeye çalıştı. Şahıs çevredekilerin şaşkın bakışları arasında...

Koyunu motosikletle taşıyan sürücü görenleri şaşırttı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde motosikleti ile koyun taşıyan sürücü görenleri şaşırttı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir sürücü, koyunu motosikleti ile götürmeye çalıştı. Şahıs çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kafası ve kuyruğu yere sürtünen ve her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan koyunu daha fazla götürmeyi başaramayan motosiklet sürücüsü, yol kenarında durmak zorunda kaldı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<