Kozan’da Büyük Gençlik Buluşması gerçekleşti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kozan ilçe ve Adana İl Yönteminin organizasyonu ile “Büyük Gençlik Buluşması” adlı program Adana’nın Kozan ilçesinde gerçekleşti.

Sırelif mevkii Ayna Organizasyonda gerçekleşen yemekli programa Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ile Tügva Adana İl Başkanı Ahmet Abdullah Sezen, Tügva Kozan Şube Başkanı Mustafa Gümüş, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Kozan İlçe Başkanı Umut Gül, Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın ile vakfın yönetim kurulu üyeleri, eğitim camiası, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Adana ve Kozan’dan çok sayıda öğrenci ve davetliler katıldılar.

Okunan dualar ile başlayan program Tügva Kozan Temsilcisi Mustafa Gümüş’ün selamlama konuşması ile başladı. Gümüş; “Medeniyetimizin yeniden ihya ve inşaatı yolunda çıktığımız bu kutlu yolda inşallah Allah bizlere, sizlere iyilikler nasip etsin, güç kuvvet versin. Bugünkü programımıza katılan tüm değerli konuklarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Tügva Adana İl Başkanı Ahmet Abdullah Sezen; “Türkiye Gençlik Vakfı adı gibi genç bir vakıf. 2013 yılında başladı kutlu yolculuğuna. Dört yıl içerisinde hamd olsun Türkiye’nin seksen bir ilinde teşkilatlanmasını tamamladı. Bir gaye ve dava uğruna çalışmaya başladı. Nedir bu gaye ve dava. Biz yeryüzünde Sezai Karakoç üstat öyle diyor. “Kötülükleri bitiremeyiz belki ama iyilikleri çoğaltabiliriz” diyor. Bizde yeni nesil gençlik hareketi dedik yola çıkarken. Dünyada iyiye ve güzele dair, adalete dair ne varsa her daim yanında olacak, Hak’kı savunacak bir nesil yetiştirmek için yola çıktık. Bu yolda çalışıyoruz. Bizim bugün evimiz barkımız şenlendi, hep birlikte bu sofrada buluştuk. Ben de vakfın il temsilciliğini yürütüyorum ama Kozanlıyım. Kendi memleketimde siz değerli kardeşlerimle ve şehrimizin büyükleri ile bir arada bulunmaktan onur ve gurur duydum.” Diye kaydetti.

Program Kozan Hoşkadem Camii İmam Hatibi Abdurrahman Yılmaz’ın konuşmaları ile devam etti.



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Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara sunulan ikramların ardından program sona erdi.