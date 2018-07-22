KPSS 2018 Genel Kültür, Genel Yetenek sınavı başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, 1 milyon 234 bin 617 adayın gireceği KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek sınavı başladı. Sınava yetişmek için koşarak okula gelenler olurken, geç kalanlar ise, "Bir sene boşa...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, 1 milyon 234 bin 617 adayın gireceği KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek sınavı başladı. Sınava yetişmek için koşarak okula gelenler olurken, geç kalanlar ise, "Bir sene boşa gitti" dedi.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek sınavı, bu sabah saat 10.00’da başladı. Sınava 1 milyon 234 bin 617 aday katıldı. Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik kartları" dışında yanlarında hiçbir şey getirmelerine izin verilmedi. KPSS için belirlenen okullarda adaylar üzerleri arandıktan sonra sınava alındılar. Bu yıl gerçekleştirilen Genel Kültür, Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek. Adayların ise sınav öncesi heyecanları yüzlerinden okunuyordu. Bazı adaylar sınava son dakikalarda yetişirken, bazı adaylar ise sınava geç kaldı.

Sınava kendini denemek için giren Murat Aslan, “Aslında ben şu an üniversiteyi bitirdim. Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans yapıyorum. KPSS’ye girmek istedim, ne kadar şey unutmuşum diye. Daha önce de sınava girdim. Önceki sınavdan 75 almıştım. Bu sınavdan 80 ve üzeri alabilirsem, en azından şu an için bir devlet kapısına girme ihtimalim biraz artacaktır. Herkese başarılar" dedi.

Bu sınava iyi hazırlandığını söyleyen Gökay İşarar ise, “Bu sınava hazırlandım. Eğer gene bir sürpriz çıkarmazlar ve beklediğimiz gibi olursa bu sefer daha iyi olur. Ben geçen girdiğimde 73 puan almıştım ama pek hazırlanmamıştım. Bu sefer daha iddialı gidiyoruz ama bazen bazı bölümleri daha fazla kasıyorlar. İnsanları hiç beklenmedik yerlerden zorluyorlar" dedi.

"5-6 saniye farkla kaçırdım"

Sınava geç kalan Ünal Karahan ise, “Artık alamıyoruz dediler. Yapacak bir şey yok. Kural bu. Bizde de biraz ihmal var. Onlara da bir şey diyemezsiniz. Sonuçta onlara da böyle bir emir verilmiş. Burada biraz trafik derdim olduğu için sınava geç kaldım. Aslında 5-6 saniye farkla kaçırdım. Bazı arkadaşlar çöp tenekelerini tekmeledi ama bunlar gibi tepki vermenin bir anlamı yok. Sonuçta onlar da bir kuralı uyguluyorlar. Kısmet değilmiş. Geçen sene de kısmet olmadı, bu sene de. Geçen sene girdim ama sonuç alamadım, bu sene de olmadı. Bu sene hazırlık vardı. Boşa gitti. Seneye artık girmeyi düşünmüyorum. Daha fazla girmeyeceğim" dedi.