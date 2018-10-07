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07 Ekim 2018 Pazar 12:36

KPSS’yi saniyelerle kaçırdı

Afyonkarahisar’da Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) kapıların saat 10.00’da kapanması uygulaması dolayısıyla bazı öğrenciler sınava giremedi.

KPSS'yi saniyelerle kaçırdı
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Afyonkarahisar’da Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) kapıların saat 10.00’da kapanması uygulaması dolayısıyla bazı öğrenciler sınava giremedi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da da KPSS sabah saat 10.15’te başladı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri gerçekleşti. Afyonkarahisar Türkiye Odalar Birliği ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde de kapılarda görevli emniyet görevlileri, güvenlik kamerası ve elektronik saat eşliğinde adayların güvenlik aramalarını yaparak giriş belgelerini kontrol etti. Sınav için okula gelen Mehmet Ay, yaklaşık 10 saniye geç kaldığı için güvenlik görevlileri tarafından içeriye alınmadığını iddia ederek, "KPSS’ye tam 10.00’da giriş yapacaktım kapıdan içeriye girince güvenlik görevlileri beni içeriye almadı. Ben de ’ne olursunuz beni sınava alın, benim hayatım kararır’ diye hitap ettim. Ama beni KPSS’ye 10 saniye geç kalmam dolayısıyla almadılar ve adeta hayatım karardı. Biz o kadar emek veriyoruz, çalışarak bu günlere geliyoruz. Bizim hak ettiğimiz şeyler bunlar değil. Ben bu KPSS sisteminin değişmesini istiyorum ve başka arkadaşlarımızın da hayatlarının kararmasını istemiyorum. Bir an önce bu olumsuz sistemin değişmesini hükümetimize iletmek istiyorum" dedi.
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