Kraliyet ailesini bebek heyecanı sardı

Kensington Sarayı, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın hamile olduğunu ve önümüzdeki baharda doğum yapacağını açıkladı.

Kensington Sarayı, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın hamile olduğunu ve önümüzdeki baharda doğum yapacağını açıkladı.

Prens Harry ve Meghan Markle ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere Avustralya’nın Sydney kentinde Kensington Sarayı’ndan yapılan açılamada, Meghan Markle’ın bebek beklediği bildirildi.

Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada, çiftin Mayıs ayındaki düğünlerinden bu yana dünyanın dört bir yanından aldıkları tüm destekleri takdir ettiklerini ve bu mutlu haberi kamuoyuyla paylaşabildikleri için mutlu oldukları bildirildi.

Bebek taht için yedinci sırada olacak.