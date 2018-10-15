GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:09

Kraliyet ailesini bebek heyecanı sardı

Kensington Sarayı, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın hamile olduğunu ve önümüzdeki baharda doğum yapacağını açıkladı.

Kraliyet ailesini bebek heyecanı sardı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kensington Sarayı, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın hamile olduğunu ve önümüzdeki baharda doğum yapacağını açıkladı.

Prens Harry ve Meghan Markle ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere Avustralya’nın Sydney kentinde Kensington Sarayı’ndan yapılan açılamada, Meghan Markle’ın bebek beklediği bildirildi.

Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada, çiftin Mayıs ayındaki düğünlerinden bu yana dünyanın dört bir yanından aldıkları tüm destekleri takdir ettiklerini ve bu mutlu haberi kamuoyuyla paylaşabildikleri için mutlu oldukları bildirildi.

Bebek taht için yedinci sırada olacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku