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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:25

Kristal Elma ödüllerinin kazananları belli oldu

Reklam dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ve bu yıl otuzuncusu düzenlenen Kristal Elma Festivali’nde, kazananlara ödülleri verildi.

Kristal Elma ödüllerinin kazananları belli oldu
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Reklam dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ve bu yıl otuzuncusu düzenlenen Kristal Elma Festivali’nde, kazananlara ödülleri verildi.

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye teknoloji perakendeciliği sektörünün öncüsü Teknosa, hem dijital medyadaki yaratıcı fikirleri hem de TV - Radyo kullanımındaki yenilikçi uygulamalarıyla Kristal Elma Ödülleri’ni kazandı.

Teknosa’nın radyo reklam kuşağı sponsoru olarak katkı sağladığı, Best FM ve 4129 ile Tohum Otizm Vakfı adına yapılan semptom reklamlar, Medya Kullanımı/Radyo dalında Kristal Elma’ya layık görülürken, Kurumsal İmaj ve Toplumsal Sorumluluk kategorisinde de Bronz Elma’nın sahibi oldu. Ayrıca Mediacom işbirliği ile Türkiye’de ve dünyada gerçek zamanlı optimize edilen ilk dijital TV yayınını gerçekleştirdiği projesi ise Medya Kullanımı kategorisinde Bronz Elma ile ödüllendirildi.

Karne döneminde etkileşimle ödülleri topladı

Teknosa’nın gençleri hedef alan sömestr projesi “Berkcan Güven ile Güne Puanım” ve yıl sonu projesi “Chaby Han ile Ebeveyn Karneleri”, Sosyal Medya/Influencer İletişimi kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu.

Proje kapsamında Youtuber Berkcan Güven; çekilen “Güne Puanı Yükselten Vlog” ile Instagram’dan öğrencilere karne gününe puanlarını sordu. Ardından çekilen vlogla en beğendiği cevabı veren kişiyle bir araya gelerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Teknosa, ikinci karne döneminde ise anne babaların da bir zamanlar öğrenci olduğunu hatırlatarak ünlü Youtuber Chaby Han ve ailesi ile çekilen videoyu yayınladı. Takipçilerinden anne ve babalarının karnelerini paylaşmasını isteyen Chaby Han, en beğendiği 5 paylaşımın sahibini Teknosa’nın karne hediyeleri ile buluşturdu.
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