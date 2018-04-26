Küçük çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde küçük çocuğun parmağına sıkışan gümüş yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ip yöntemi kullanılarak çıkarıldı.Edinilen bilgiye göre evde yalnız olduğu sırada sol işaret parmağına gümüş yüzük...

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde küçük çocuğun parmağına sıkışan gümüş yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ip yöntemi kullanılarak çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre evde yalnız olduğu sırada sol işaret parmağına gümüş yüzük takan küçük çocuk, bir süre sonra yüzüğü çıkarmak istedi ancak çıkaramadı.

Ailenin durumu fark etmesi üzerine anne ve babası küçük çocuğu alarak İtfaiye Müdürlüğü’ne geldi. Yüzüğün takılı olduğu parmağın morardığını gören itfaiye erleri ip yöntemini kullanarak çocuğun parmağından yüzüğü çıkardı. İtfaiye erlerinin yüzüğü çıkardığı esnada ise küçük çocuğun acı içinde feryat etmesi olay yerinde olan itfaiye erinin cep telefonu kamerasına yansıdı.