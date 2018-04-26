Küçük kızı ölümden son anda kurtardı

Çanakkale Belediyesi çalışanlarından Oğuzhan Akgün, yola doğru koşan kız çocuğunu yakalayıp, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtardı.

Olay, Salı günü kordon boyunda bulunan Çanakkale Belediyesi Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (ÇABİS) bisiklet park yerinde meydana geldi. ÇABİS görevlisi Oğuzhan Akgün, tek başına koşan bir çocuk fark etti. O sırada yoldan geçmekte olan otobüsün geldiğini ve küçük kızın oraya doğru koştuğunu gören Akgün, kızı son anda yakalayarak, otobüsün altında kalmaktan kurtardı.

O anlar da ÇABİS bisiklet park yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.