Küçükçekmece’de Yeşilçam sinema geceleri başlıyor

70 ve 80’li yıllara damgasını vuran, açık hava yazlık sinema geceleri Küçükçekmece’de yeniden hayat buluyor. Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilçam Sinema Geceleri Fevzi Çakmak Meydanı ev sahipliğinde başlıyor.

Yeşilçam’ın eskimeyen filmlerinin beyazperde de izleyiciyle buluşacağı sinema günlerinin açılışı, 4 Temmuz Çarşamba Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın başrollerini paylaştığı ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ ile yapılacak. 8 gün boyunca devam edecek sinema günleri kapsamında 5 Temmuz ‘ Neşeli Günler’, 6 Temmuz ‘Süt Kardeşler’, 7 Temmuz ‘Mavi Boncuk’, 8 Temmuz ‘Hababam Sınıfı’, 9 Temmuz ‘Canım Kardeşim’,10 Temmuz ‘Çiçek Abbas’ ve 11 Temmuz’da ‘Bizim Aile’ seyirciyle buluşacak. Saat 21.00’de başlayarak ücretsiz olarak gerçekleştirilecek film gösterimlerinde izleyiciye sinema gecelerinin olmazsa olmazı patlamış mısır ikram edilecek.