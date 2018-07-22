Üsküdar’da bulunan Kuleli Askeri Lisesinde görev yapan yaklaşık 50 asker yedikleri akşam yemeğinin ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.Üsküdar’da bulunan Kuleli Askeri Lisesinde görev yapan askerlerin, akşam saatlerinde yedikleri yemeğin ardından gıda zehirlenmesi geçirdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 50 asker gıda zehirlenmesi geçirerek çevre hastanelere kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kuleli Askeri Lisesinde görev yapan askerler zehirlendi
Üsküdar’da bulunan Kuleli Askeri Lisesinde görev yapan yaklaşık 50 asker yedikleri akşam yemeğinin ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.