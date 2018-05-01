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01 Mayıs 2018 Salı 12:23

Kültür ve Medya Kurultayı Ordu’da

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Ordu Kültür ve Medya Kurultayı 3-5 Mayıs tarihleri arasında Ordu’da yapılacak.

Kültür ve Medya Kurultayı Ordu'da
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Ordu Kültür ve Medya Kurultayı 3-5 Mayıs tarihleri arasında Ordu’da yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un destekleriyle Boztepe’de bir otelde saat 14.00’te başlayacak kurultayda bir birinden ünlü ulusal ve yerel gazeteciler yer alacak. Bu kurultaya film yapımcıları, sinema oyuncuları ve ünlü yönetmenlerde katılacak. 81 ilden 110 yerel gazetecinin de katılımı ile Ordu’nun tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılacak.

Kurultaya katılacak bazı isimler arasında şu isimler bulunuyor: Bülent Aydemir- Haber Türk Gazetesi Ankara Temsilcisi, Mehmet Acet- Kanal 7 Ankara Temsilcisi, Hadi Özışık- İnternet Haber Genel Yayın Yönetmeni, Deniz Zeyrek- Hürriyet Gazetesi Yazarı, Sedat Bozkurt- Foks Tv Ankara Temsilcisi, Hacı Yakışıklı- Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi, Fatih Atik- ATV Ankara Haber Koordinatörü, Hasan Öztürk- Ülke Tv Genel Yayın Yönetmeni, Bayram Zilan- Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi, Ekrem Kızıltaş- Takvim Gazetesi Yazarı, Yusuf Ziya Cömert- Karar Gazetesi Ankara Temsilcisi, İbrahim Erdoğan- Haber7 Genel Yayın Yönetmeni, Sümeyra Yılmaz- Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni, Rahim Er- Türkiye Gazetesi Yazarı.

Kurultaya ayrıca Osman Sınav, Birol Güven, Mesut Uçakan ve usta Yeşilçam oyuncularının yanı sıra ünlü dizi oyuncuları da katılacağı belirtildi.
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