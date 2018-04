Kumluca Belediye Başkanı Çetinkaya görevinden istifa etti

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekilli aday adayı olmak için belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 1999 yılından bu yana sürdürdüğü belediye başkanlığı görevinden istifa etti. AK Parti ilçe binasında, ilçe Başkanı Arif Yavuzer, belediye meclis üyeleri ve partililer ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Çetinkaya, 20 yıl önce seçildiği başkanlık görevini, 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için bıraktığını söyledi.

Kendisi için de bu dönemin önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Çetinkaya, belediye başkanı olduğu günden sonra yapılacak her milletvekili seçiminde kendisinin milletvekili adayı olup olmayacağı konusunda kamuoyunda söylemlerin olduğunu, ancak kendisinin hiçbir zaman bu söylemlere itibar etmeyerek, milletin hizmetkarı olmayı tercih ettiğini belirtti.

Çetinkaya, "2007 yılında, 2011 yılında benim milletvekili olup olmayacağım konusunda her zaman söylemler, talepler gündeme gelmiştir. Bugün de yine aynı şekilde. Ben her dönem, yapacağımız hizmetler, projelerimiz olduğunu söyledim. Hiçbir zaman kendim bir görev istemedim. Hayatım boyunca şunu gördüm, her kim olursanız olun, yaptığınız işi iyi yaparsanız, doğru olanı yaparsanız sizi birileri takdir ediyor. Bugün geldiğimiz noktada benim bir tercihim olmadı, partim bize her ne görev verirse ben partimin, milletimin hizmetinde olacağımı beyan ettim. Partimiz bize bundan sonraki süreçte bize böyle bir görev uygun gördü. Tabi biraz burukluk var. Ancak bu bir ayrılık değildir. Bizim istifamız milletimizden bir ayrılık değil, aksine milletimize yapacağımız hizmetlerin bir başlangıcıdır. Sizlerden isteğim, bu ayrılığı art niyetle değerlendirmek isteyen kişiler gruplar olabilir. Biz bir olursak, beraber olursak, iri olursak daha güçlü oluruz. Hepinize bugüne kadar bana gösterdiğiniz ilgi ve destek teşekkür ediyorum. İnşallah, ilçemiz için, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olur" dedi.

Başkan Çetinkaya, belediye başkanlığı görevini meclis başkan vekili Erdeniz Yavuz’un yürüteceğini ve Valilik tarafından 10 gün içinde meclis üyeleri arasında yapılacak seçimle de seçilecek meclis üyesinin seçimlere kadar belediye başkanlığı görevinde bulunacağını bildirdi.

AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer de bugün üzüntü ve sevinci bir arada yaşadıklarını, ancak daha güzel günlerin gelecekte olduğunu düşünerek üzüntülerini bir kenara bırakıp sevinçlerini yaşamaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.