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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:41

’Künefeci adam’ heykeli çalınan tepsisine kavuştu

Hatay’ın UNESCO tarafından dünyanın 26’ncı gastronomi şehri ilan edilmesiyle başlayan tanıtım çalışmaları kapsamında Antakya ilçesindeki Ulus Alanı’na dikilen ve geçtiğimiz günlerde tepsisi çalınan ’Künefeci adam’ heykeli tepsisine...

'Künefeci adam' heykeli çalınan tepsisine kavuştu
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Hatay’ın UNESCO tarafından dünyanın 26’ncı gastronomi şehri ilan edilmesiyle başlayan tanıtım çalışmaları kapsamında Antakya ilçesindeki Ulus Alanı’na dikilen ve geçtiğimiz günlerde tepsisi çalınan ’Künefeci adam’ heykeli tepsisine kavuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlatılan yeni künefe tepsisi, görevliler tarafından yerine monte edildi. Künefe tepsisine kavuşan ’Künefeci adam’ heykeli fotoğraf çekmek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

Künefe heykelinin mimarı Heykeltıraş Itır Güleryüz, 2018 gastronomi şehri olarak Hatay’ın seçildiğini söyledi. Heykeltıraşlar olarak Hatay’ı en iyi neyi simgeleyeceğini düşündüklerini ve künefeci adam heykeline karar verdiklerini belirten Güleryüz, "Hatayımıza ilk heykeli künefeci olarak yerleştirelim dedik. Künefeciyle ünlensin. Tepsimizin çalınma sebebi bakır tepsi kullandık normalde. Orjinal bakır tepsiyi herhalde akli dengesi olmayan bir arkadaş onu alıp satmayı düşünüyordu. Şu anda da yenisini yaptık. Şuan ki tepsi bakır değil. Umarız bir daha sorun yaşamayız. Şuandaki tepsi bildiğimiz demir, künefe dokusu verilmeye çalışıldı elyafla. Umarız heykelimize bundan sonra bir zarar gelmez. İyi davranılsın ki bundan sonraki süreçlerde daha iyi heykeller ortaya çıksın" dedi.
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