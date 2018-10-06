Kur artışına tepki için 'Dolar ve Euro' turşusu yaptılar

Eyüp Belediyesi’nin Kemerburgaz’da düzenliği turşu festivali bir birinden renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kur artışına tepki olarak kurulan dolar ile euro turşusu’ ve ahtapot turşusu büyük ilgi gördü.

Eyüp Belediyesi’nin Kemerburgaz’da düzenliği turşu festivali bir birinden renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kur artışına tepki olarak kurulan dolar ile euro turşusu’ ve ahtapot turşusu büyük ilgi gördü.

İstanbul Eyüp Belediyesi Kemerburgaz’da bu yıl 3’üncüsü düzenliği turşu festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılanlar önce birbirinde lezzetli turşuların tadına baktı, sonra da düzenlenen gösterileri ilgiyle izledi. Karpuz, balık, avokado gibi ürünlerin turşularının sergilendiği festivalin en dikkat çeken ürünlerinden biri ise ahtapot turşusu oldu. Bir turşucu ise kurdaki yükselişe tepki olarak dolar ve euro turşusu kurdu. Büyük beğeni toplayan kilolarca turşu, vatandaşlar tarafından kuru fasulye ve pilav eşliğinde yenildi.

Etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Tatar, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde, yapılan gösteriler çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Daha sonra mehter takımı mini bir konser verdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri festivalde birbirinde ilginç ürünlerin yer aldığına dikkat çekerek, "Bu yıl yine esnafımızın çok yoğun bir talebi oldu. Gerçekten turşu festivali, esnafımızın satışlarını arttırıyor. Turşu festivalinin amacı, sağlıklı beslenmeyi ve Türk mutfağının öne çıkarmayı, tanıtılmasını sağlayan bir amaç güdüyoruz. Turşu bizim sağlıklı ürünlerimizden bir tanesi. Bunun dışından bölgemizin, esnafımızın tanıtılmasına katkı sağlıyor. Arkadaşlarımız dolar ve euro turşusunu kurmuşlar, bu da çok ciddi bir milli mesajdır diye düşünüyorum. Bu da başka bir bereketi olmuş, bundan dolayı esnafımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Amerika sıkıntı yaptı, Beyin, Dolar ve Euro Turşusu kurduk”

Beyin, Dolar ve Euro Turşusu kuran Behlül Koçum, “Biz hem turşu yapıyoruz, hem gündemi takip ediyoruz. Amerika sıkıntı yaptı, biz de turşusunu yapalım dedik. Tepki veriyoruz. Bu da akıllı insanların yaptığı bir şey, beyin turşusu. Biz Türk vatandaşıyız, beyinliyiz çünkü. Dolar yapmışken, Euro da yapalım. Yani elimizden ne gelirse yapıyoruz. Şuan turşunun tam zamanı” dedi.

Ailesi ile birlikte turşu satan 4 yaşındaki Tuna Koçum, turşunun tarifini anlattı. 4 yaşındaki minik turşucu Tuna, turşunun, tuz, limon, sirke ve sarımsağı sebzenin üzerine atılarak, yapıldığını belirtti.

Çocuklarıyla beraber festivale katılan Eyüp Parmaksız ise “Bu yıl düzenlenen Turşu Festivalini çok sevdik. Her yıl bu festivale katılıyoruz. Böyle bir etkinlik düzenlendiği için mutluyuz. Çocuklarım da bu etkinlikleri görsün, gelenek ve görenekleri tanısın diye onları da getiriyorum. Böyle etkinliklerin yapılmasını tüm belediyelerden istiyoruz” şeklinde konuştu.