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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:23

Kur’an kursu öğrencilerine ’çocuk istismarı’ anlatıldı

Kahramanmaraş’ta Toplum Destekli Polisler, Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere cinsel istismar, boğulma, trafik ve toplum kuralları hakkında bilgi verdi.

Kur'an kursu öğrencilerine 'çocuk istismarı' anlatıldı
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Kahramanmaraş’ta Toplum Destekli Polisler, Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere cinsel istismar, boğulma, trafik ve toplum kuralları hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Onikişubat ilçesindeki Şazibey Camii’ndeki öğrencileri ziyaret etti. Camide öğrencilerle bir araya gelen polisler, onlara özellikle son zamanlar kayıp çocuklar ile ilgili bilgiler verdi. Polis memurları öğrencilere hazırlanan el broşürlerinden dağıtarak bilgilenmelerini istedi.

Çocukların karanlık ve tenha yerlerden uzak durmaları gerektiğini söyleyen polis memuru Mustafa Çot, "Piknik alanlarında ailelerinizden ayrılmayın" dedi. Çot, "Çocuk kayıpları yaşıyoruz. Peş peşe birkaç tane evladımız kayboldu. Bunların bazıları kaçırıldı, bazıları kayboldu. Onun için bizler polis ve vatandaşlar olarak bilinçli gençleri istiyoruz. Tanımadığınız kişilerin yanlarına gitmeyin, alışveriş yapmayın, arabalarına binmeyin. Özellikle tenha yerlere, inşaat kalıntılarının bulunduğu yerlere ve kuyuların bulunduğu yerlere, bodrum katlara, karanlık yerlere kesinlikle gitmeyin. Bazen pikniğe gidildiği zaman bilmeden kayboluyorsunuz, ailenizin yanından kesinlikle ayrılmayın. Bunları önemle sizlerden rica ediyorum ailenizle paylaşın" diye konuştu.

Emniyet müdürlüğüne ve polis memurlarına teşekkür eden Şazibey Camii İmam Hatibi Erhan Demirci, "İnşallah camilerimizdeki ara ara programlara katılarak, emniyetimizin çocuklarımız üzerinde eksik gördüğü konularında çocuklarımızı bilgilendirirlerse iyi olur. Bu eğitimden dolayı da emniyetimize ve polislerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kur’an kursu öğrencileri polislerin uyarılarını dinlediklerini ve dikkate alacaklarını ifade etti.
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