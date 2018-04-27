Kursiyerlerden, şehit ve gazi annelerine destek

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Sığırtmaçlı Mahallesi’nde açılan ’el sanatları’ kursuna katılan kursiyerler, el emekleriyle hazırladıkları ürünleri şehit ve gazi annelerine gönderdi.

Sarıgöl Sığırtmaçlı Mahallesi ’El Sanatları’ kursunun usta öğreticisi Müslime Kol Gürbüz’ün önderliğinde kursiyerlerce hazırlanan çocuk giysileri, kadın giysileri, el işleri, yemeniler gibi eşyalardan oluşan 168 parça eşya, şehit ve gazi annelerine gönderilmek üzere Sığırtmaçlı Mahalle Muhtarı Yüksel Saltık’a koli ile teslim edildi.

Kursiyerlerin hazırladığı hediyeler, Manisa Şehit ve Gazileri Koruma Kalkındırma Derneği’ne PTT Kargosu ile gönderildi. Kursun Usta Öğreticisi Müslime Kol Gürbüz, "Şehit ve gazi annelerimize kursiyerlerimizce destek olmak, her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek için kursiyerlerimizin hazırladığı çeşitli hediyeleri destek amaçlı gönderdik. 168 parçadan oluşmakta. Her birinden birer adet bulunmakta. Şehit ve gazi annelerinin acılarını anne olarak hissediyoruz. Onların mutlu olmalarını arkalarında kadınların da destek olduklarını bilmelerini istiyoruz" dedi.

Sığırtmaçlı Mahalle Muhtar Yüksel Saltık da, "Kursiyerlerimizin anlamlı yardımları gerçekten çok güzel. Şehit ve gazi anneleri için hazırlanan hediyeleri Manisa Şehit ve Gazileri Koruma Kalkındırma Derneği’ne ulaştırılması için PTT Kargoya teslim ettim" diye konuştu.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç ise "Kursiyerlerimizce hazırlanan şehit ve gazi annelerine destek amaçlı hediye gönderilmesi bizleri de mutlu etti. Şehit ve gazi anneleri için ne yapsak azdır. Ellerinden öperim" dedi.